В Клину выбирают символ для школьной спортивной лиги

Церемония открытия Единой Школьной Лиги состоится 28 ноября в спортивном комплексе «Триумф». Мероприятие ознаменует начало соревнований по четырем видам спорта между десятью командами образовательных учреждений города.

В настоящее время проводится открытое голосование по выбору официального символа лиги. На данный момент зарегистрировано пять кандидатов: Лисяш, Топтыжка, Боб, Тимур и Тимка. Каждый персонаж обладает уникальными характеристиками, отражающими спортивные ценности.

Тимур был разработан как отсылка к литературному наследию Клина, отметили организаторы. Голосование осуществляется через официальный телеграм-канал лиги и завершится 28 ноября в 12:00 по московскому времени. Итоги будут объявлены в день открытия соревнований.