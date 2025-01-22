В Клину выходили 21-граммового малыша-суриката по кличке Жужа

Сафари-парк расположен в городском округе Клин. Его сотрудники проявили профессионализм и человечность, чтобы помочь новорожденному сурикату выжить. Малыш родился в ночь с 15 на 16 ноября. Его мама отказалась от ухода. Специалисты отметили, что подобное явление свойственно для животных как в естественных условиях, так и во время проживания в зоопарках.

Малышу дали кличку — Жужа. Он родился с весом 21 грамм, что является недовесом. Ветеринар сафари-парка разработал индивидуальный режим кормления и содержания детеныша. Сотрудники следили за режимом сна и бодрствования. Каждые 40 минут приходило время кормления.

«Малыша приходилось кормить из пипетки каждые сорок минут. Он был настолько мал, что умещался в ладошке. От него практически нельзя было отойти. Сейчас Жужа уже почти совсем самостоятельный сурикат, ему два месяца», — рассказала старший ветврач сафари-парка «Изумрудный лес» Ольга Павловская.

По достижению полутора месяцев суриката принесли в стаю. Мама детеныша встретила нового обитателя недружелюбно. Она отказалась принимать ребенка. Сотрудники старались сделать знакомство как можно более благоприятным. Детеныша показывали матери через решетку, потом ставили клетку в вольер. Позиция самки осталось неизменной.