В Клину запустят рейсовый автобус к школе для детей с особенностями здоровья

С 1 сентября 2025 года в Клину вносятся изменения в маршрут автобуса № 11, курсирующего по направлению «Автоколонна 1792 — улица Слободская».

На отдельных рейсах автобус будет заезжать к зданию школы, расположенной на улице Трудовая. В этом учебном заведении находится СОШ имени Маргариты Калининой, предназначенная для детей с особенностями здоровья.

Утром, чтобы доставить пассажиров в сторону школы, автобус будет отправляться с Вокзала в 08:02, 15:07, 16:22 и 18:12.

В течение дня, от новой остановки «ул. Трудовая» возле школы, автобус будет отправляться в 08:10, 15:15, 16:30 и 18:20 в сторону остановки ул. Слободская.

Администрация городского округа Клин организовала автобусный маршрут к школе для детей с особенностями здоровья.

В течение лета 2025 года были проведены масштабные работы на улице Трудовая, включавшие расширение проезжей части, создание места для разворота автобусов, установку современных остановочных павильонов, обустройство тротуаров, отделенных от дороги ограждением.

Реализация проекта была осуществлена в сжатые сроки в ответ на обращение жителей города к Губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву, которое было сделано во время его визита в Клин в феврале 2025 года.