В Клину заработала Школа родственного ухода

В подмосковном городском округе Клин на базе пансионата Минсоцразвития Московской области открыли курсы для обучения родственников тяжелобольных, маломобильных и лежащих людей правильному уходу за ними.

Такие занятия призваны также научить членов семьи пациента создать дома атмосферу комфорта и не допустить развитие болезни. Подобные школы открыты и в других подмосковных муниципалитетах.

Здесь предусмотрено все необходимое, чтобы помочь людям правильно ухаживать за близкими: оборудование для практических занятие и составленный теоретический материал, который можно изучить в онлайн-формате.

Получить необходимые знания можно за 12 часов учебного времени. После завершения обучения участники программы получают специальные удостоверения. Курс полностью бесплатный, а проводят его специалисты Клинского Дома Доброты. Записаться можно по телефону 8(496)242-69-36.