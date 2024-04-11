В Клину заработала уникальная выставка картин «Симфония камня»

Жители Клина и гости округа смогут оценить работы Владимира Ильина — члена Московского Союза художников, который выставляется по всей России. Его необычные и природные творения можно оценить в Выставочном зале имени Ю. В. Карапаева.

Экспозиции выставки «Симфония камня» включили в себя уникальные творения Ильина, выполненные из натуральных материалов в технике «флорентийская мозаика». Художник использовал все доступные дары природы: кварц, оникс, яшму, мрамор и многое другое. Посетители смогут увидеть 45 картин и предметов мастера.

«В нашем городе такая выставка впервые, никогда еще не было такого опыта и вот сейчас, действительно, к нам приехало такое неповторимое искусство, на которое нужно обязательно прийти и посмотреть», — рассказала научный сотрудник выставочного зала им. Ю. В. Карапаева Ксения Киндеева.

Работы художника уникальны: невозможно с точностью повторить рисунок и цвет, все существует в единственном экземпляре. Владимир Ильин следует традициям старинных мастеров, не используя современные компьютерные технологии. Творит автор без малого 40 лет. Это доказывает его мастерство: на работах нет стыков между частицами, много изящества и интересных сочетаний цветов.

Выставка «Симфония камня» в Клину продлится до 14 апреля.