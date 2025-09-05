В Клину завершают реконструкцию зала клуба «Майдановский»

Последний раз зал клуба «Майдановский» ремонтировали ещё в прошлом столетии. Настал момент кардинальных изменений.

В настоящее время рабочие завершают финальные штрихи в ремонте фойе. Стены были выровнены, покрыты новой краской. Установлены новые, более современные двери. Пол украшен практичной и стильной плиткой. Радиаторы отопления теперь скрыты за декоративными деревянными экранами. Оригинальное нововведение – в центре зала предусмотрена розетка для подключения новогодней иллюминации.



На объекте работает бригада из пяти человек. Оставшиеся работы включают завершение облицовки плиткой лестничной площадки и монтаж подоконников. Вскоре посетители смогут насладиться обновленным пространством.

«Мы постарались создать максимально комфортные и приятные условия для наших зрителей. Они смогут зарядить свои гаджеты, попить воды, передохнуть и расслабиться, а также посещать наши представления с известными артистами. И мы хотим напомнить, что каждую субботу в клубе «Майдановский» проходят праздничные мероприятия, яркие события, концерты и спектакли. У нас есть интересные программы для детей и взрослых», – рассказала Александра Башаева, заведующая клубом «Майдановский».

Клуб «Майдановский» 13 сентября проведет День открытых дверей, где гости смогут познакомиться с творческой жизнью клуба и узнать о работе всех кружков.