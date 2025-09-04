В Клину завершают ремонт подъездов по Губернаторской программе

В рамках программы губернатора в текущем году запланировано обновление 57 подъездов в Клину, и многие из них уже находятся на завершающей стадии.



Сейчас экспертная комиссия проводит проверку качества выполненных работ. В настоящее время на проверке находятся подъезды, расположенные в двух жилых домах на улице Карла Маркса. В обновленных подъездах не только выполнены покрасочные работы стен и потолков, но и установлены современные светильники, надежные поручни, новые почтовые ящики, а также выполнены короба для скрытия электропроводки. Значительное внимание уделено замене напольного покрытия в тамбурах – плитка была обновлена в соответствии с требованиями. В местах, где ранее использовались деревянные окна, установлены современные пластиковые конструкции.



О результатах проверки рассказала представитель комиссии, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. о. Клин Ольга Марфина:

«Проходим, смотрим выполнение работ, какие-то есть незначительные замечания, указываем подрядной организации на их устранения. Замечания мелкие. То есть основные виды работ без замечаний».

Завершение ремонтных работ во всех оставшихся подъездах запланировано на конец 2025 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным графиком. На 2026 год уже сформирован перечень подъездов, которые будут отремонтированы в рамках Губернаторской программы.