В клубе «Мечта» оживили страницы истории на патриотической акции

12 февраля нахабинский клуб «Мечта» превратился в пространство тишины и сосредоточенности. Филиал МАУ КДК «Красногорье» принял патриотическую акцию «Живая память поколений», приуроченную ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Организаторы собрали юных жителей округа, чтобы без пафоса, но честно поговорить о событиях, которые не подлежат забвению.

15 февраля — дата, разделившая эпохи. Именно в этот день 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан, поставив точку в многолетней военной кампании. Однако наполнение календаря куда шире одной войны: День памяти объединяет всех соотечественников, кто в разное время с оружием в руках защищал интересы страны за ее рубежами. Сирия, Ангола, Вьетнам, десятки «горячих точек» — у каждой своя хронология, но общий знаменатель солдатской доблести.

Вместо торжественных речей на акции — кадры документальной хроники, где черно-белая зернистость пленки спорила с цветными буднями современного зала. Молодые участники вглядывались в лица почти ровесников, чья юность пришлась на горные перевалы и пыльные дороги чужбины. «Живая память» в названии оказалась не метафорой: диалог поколений выстраивался через эмоции и свидетельства.

Ребята не просто слушали — они задавали вопросы, стараясь расшифровать природу мужества. Как не сломаться? Что значит «выполнять приказ»? Почему об этом важно знать сегодня? Искренность ответов исключала менторский тон. Ветераны и почетные гости, среди которых были очевидцы событий, говорили о долге, товариществе и цене мира без пафосных клише.

Подобные встречи в Нахабино давно перестали быть точечными акциями. Они превратились в невидимый, но прочный мост между теми, кто прошел огонь, и теми, кому предстоит строить будущее. Пока поколения слышат друг друга — память действительно остается живой. Уже 15 февраля, когда вся Россия официально почтит героев, эхо этого разговора в клубе «Мечта» продолжит звучать в тишине школьных музеев и семейных архивов.