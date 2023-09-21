В КНР заявили о необходимости укрепления связей между Китаем и США

Хань Чжэн, занимая пост заместителя председателя КНР (Китайская Народная Республика), сделал заявление во время встречи с аналитическими центрами, а также американскими руководителями групп дружбы КНР и Соединенных штатов. Об этом пишет ТАСС .

Упомянутая выше встреча состоялась на полях семьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Так, Хань Чжэн уверен в необходимости урегулирования разногласий и усилении взаимодействия Вашингтона и Пекина. МИД КНР привел на своем сайте слова заместителя председателя КНР.

Взаимное уважение, взаимовыгодное сотрудничество, а также мирное сосуществование – это три принципа, которые выдвинул председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И китайский политик призывает США следовать им. Действительно, эти основные «условия» можно назвать базовыми и даже сравнить их с «тремя китами», на которых, по версии древних народов, держится весь мир.