В Коломенский перинатальный центр прибыл специализированный реанимобиль для оказания помощи новорожденным

«Наш перинатальный центр — один из пяти современных комплексов, созданных в Московской области по указам президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы принимаем беременных женщин из разных населенных пунктов центральной России. За семь лет здесь на свет появилось более 28 тысяч младенцев. Здесь работает одно из ведущих отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, где применяется подход, ориентированный на семью. Повышение рождаемости, формирование положительного опыта родовспоможения, обеспечение комфортных и безопасных условий для будущих мам и новорожденных — приоритетные цели команды Коломенского перинатального центра», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.