В Коломенский перинатальный центр прибыл специализированный реанимобиль для оказания помощи новорожденным
Фото: [администрация Городского округа Коломна]
В Коломенский перинатальный центр поступил один из четырех новых реанимобилей, приобретенных по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Семья».
«Реанимобили позволяют выездным медицинским бригадам оказывать неотложную помощь новорожденным непосредственно в месте их рождения, а после стабилизации состояния — безопасно транспортировать их в специализированные перинатальные центры», — пояснила исполняющая обязанности заместителя главного врача по вопросам педиатрической помощи, руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Коломенского перинатального центра Алина Маслова.
Новое оборудование для оказания помощи включает в себя кувез, ультразвуковые аппараты и систему искусственной вентиляции легких, а также обеспечивает непрерывный мониторинг ключевых показателей жизнедеятельности ребенка. Эти автомобили представляют собой полноценные мобильные комплексы для оказания передовой медицинской помощи новорожденным за пределами медицинских учреждений.
«Наш перинатальный центр — один из пяти современных комплексов, созданных в Московской области по указам президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы принимаем беременных женщин из разных населенных пунктов центральной России. За семь лет здесь на свет появилось более 28 тысяч младенцев. Здесь работает одно из ведущих отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, где применяется подход, ориентированный на семью. Повышение рождаемости, формирование положительного опыта родовспоможения, обеспечение комфортных и безопасных условий для будущих мам и новорожденных — приоритетные цели команды Коломенского перинатального центра», — подчеркнул глава городского округа Коломна Александр Гречищев.