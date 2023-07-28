В Коломенской областной больнице появится новый маммограф

Онкологические заболевания часто лечатся успешно, если они обнаружены на ранней стадии. На помощь медикам приходит новое диагностическое оборудование.

Рак молочной железы — одна из наиболее распространенных форм рака, поэтому появление нового маммографа в Коломенской областной больнице нельзя переоценить. Новая диагностическая установка вскоре заработает в поликлинике № 2 Коломенской областной больницы.

Уже заканчивается ремонт кабинета в соответствие с требованиями Госстандартов и Санитарных норм и правил, которые предъявляются к объектам, где устанавливается «тяжелое» рентгенологическое оборудование. Залита стяжка нового пола, усилены перекрытия здания, устанавливается автономная вентиляция.

Вскоре в поликлинике приступят к монтажу маммографа. Это цифровая, более усовершенствованная версия. Диагностическая установка закуплена по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Маммограф будет задействован при проведении диспансеризации и обследовании женщин при подозрении на онкологические заболевания.

С начала года в Коломенской областной больнице установили девять единиц «тяжелого» оборудования: в новой поликлинике Подлипок, в поликлиниках № 2 и № 3 и Озерской поликлинике. До конца года ожидается поставка маммографа, рентген-аппарата и флюорографа.