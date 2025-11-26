В коломенском Музее боевой славы открылась выставка о женах военнослужащих СВО

В подмосковной Коломне на площадке Музея боевой славы начала работу фотовыставка под названием «Жена героя», посвященная женам и матерям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Как подчеркивают авторы проекта, это не просто коллекция снимков, а дань уважения душевной стойкости, преданности и ежедневному подвигу тех женщин, которые остаются надежным тылом для российских защитников.

Изначальная идея выставки принадлежит женскому совету 2-й гвардейской общевойсковой армии и самарскому фонду «Звезда и Лира», после чего инициатива получила распространение в других регионах страны. В Коломне реализацией проекта занимался женский совет войсковой части 20924 при организационной поддержке главы городского округа Александра Гречищева и заместителя командира части Вячеслава Костюкевича. Героинями экспозиции стали жительницы города, являющиеся женами, матерями и дочками военнослужащих из центра беспилотной авиации.

Основу композиции составляет видеоролик, в который включены шестнадцать фотографий женщин разных поколений. Художественной особенностью проекта стал тот факт, что многие из портретируемых снимались в кителях своих мужей и сыновей. Этот визуальный образ, по замыслу создателей, служит метафорой общей «ноши» — груза ответственности, постоянной тревоги и моральной защиты, которые ложатся на плечи женщин.

Каждое фото сопровождается текстовыми выдержками из реальных писем, отправленных на фронт. Созданию особой, пронзительной атмосферы способствует и музыкальное оформление: в зале звучит песня Анны Герман «Мы нежность», напоминающая о вечной связи между любящими сердцами, разлученными обстоятельствами.

Отметим, что выставка имеет возрастную маркировку 6+.