В Коломенском округе высадили 40 тысяч луковиц тюльпанов

Будущей весной сотрудники службы благоустройства округа планируют превратить Коломну и Озёры в цветущую оранжерею. Для этого сейчас высадили 40 тысяч луковиц тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Традиционно делаем это осенью, чтобы подземные побеги адаптировались и завязались бутоны. Более 9000 луковиц высадили на площади Советской в Коломне. Также цветы в будущем порадуют жителей на клумбах центральных мемориальных комплексов Коломны и Озер, на главных улицах городов», — рассказала заместитель директора МБУ «Спецвтохозяйство» Татьяна Истомина.

Дизайн цветников на улицах, площадях, в парках и скверах муниципалитета разрабатывают сами сотрудники учреждения. Весной следующего года в округе распустятся белые, жёлтые и розовые тюльпаны. Сортов тоже высадили несколько — обычные и махровые.

Специалисты подчеркивают, для того чтобы живые композиции радовали глаз как можно дольше, за ними будут правильно ухаживать, обеспечивая своевременный полив, подкормку органическими или минеральными удобрениями, рыхление почвы, прополку и многое другое.