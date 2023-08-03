В коломенском Паньшино проложат дорогу к участкам многодетных семей

В деревне Паньшино подмосковного Городского округа Коломна продолжат дорогу к тем участкам земли, которые в рамках госпрограммы получили более трех десятков многодетных семей.

Глава округа Александр Гречищев провел встречу с горожанами и рассказал, что вопрос строительства дороги прорабатывается, для этого подготовят все необходимые технические условия и согласуют работы с региональными дорожными службами. Работы начнутся уже в этом году, уверил глава муниципалитета. Сами многодетные родители поблагодарили представителей администрации за то, что они услышали их просьбы.

На встрече присутствовали не только семьи, получившие земельные участки, но и другие жители населенного пункта. Они рассказали, что остались довольны ремонтом другой дороги в деревни.

Отметим, что всего в 2023 году в Городском округе Коломна отремонтируют более 70 участков дорог как региональных, так и муниципальных.