В коломенском поселке Возрождение возобновил работу ФАП

Жители поселка Возрождение в Городском округе Коломна теперь смогут получить медицинскую помощь рядом с домом. Здесь начал вести прием фельдшер-акушер.

Молодой специалист Мария Григорьева окончила колледж и распределилась в поселок по программе «Земский фельдшер». Первые отзывы местных жителей о медике исключительно положительные. Мария принимает больных, как в своем кабинете, так и оказывает помощь на дому.

Главврач Коломенской областной больницы Олег Митин отмечает, что пользу от специальной областной программы, которая предусматривает кадровое обновление первичного медицинского звена.