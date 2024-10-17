В коломенском селе Гололобово 15 домов подключили к газу

В Городском округе Коломна проводят газификацию по президентскому проекту. Активно продолжают работы в этом направлении в поселении Гололобово.

Работы по газификации в Гололобово начались три года назад. За это время приняли 17 заявок на подключение от жителей населенного пункта. В настоящее время 15 домовладений полностью обеспечили подачей голубого топлива. Еще два здания находятся на стадии подготовки, скоро и там запустят подачу газа.

Как отметили в АО «Мособлгаз», газ является экономичным и экологичным вариантом. Однако для использования ресурса важно следить за безопасностью при эксплуатации газовой техники, проводить техобслуживание оборудования и соблюдать базовую осторожность.

Напомним, «Социальная газификация» запущена в 2021 году. За время реализации программы удалось запустить газ в 294 домовладения Коломны. Цифры растут с каждым годом.

Подать заявку на подключение может любой желающий собственник дома в Коломне. Достаточно ознакомиться с информацией по ссылке и там же подать заявление.