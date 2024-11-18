В коломенском селе по просьбе жителей сделают площадку для занятий воркаутом

В озерском селе Горы г.о. Коломна подготовили место для будущей площадки, где можно будет заниматься спортом на тренажерах. Обустройство нового общественного пространства начали по просьбе жителей, озвученной в ходе выездной администрации.

Муниципальные власти пошли навстречу жителям озерского села Горы, которые попросили Александра Гречищева о новой спортивной зоне. Глава Коломны после обращения поручил установить необходимые элементы, создать безопасное и комфортное пространство для занятий воркаутом.

В настоящий момент бригада рабочих подготовила основание для будущей спортплощадки общей площадью 150 кв. м. Здесь разместят десять разнообразных тренажеров. Среди объектов — многофункциональная рама, скамьи, велотренажер и степпер. Оценить готовую спортивную площадку с воркаутом жители поселения смогут в скором времени. Подрядчик должен завершить работы до конца декабря 2024 года.

При этом на создании зоны для воркаута не остановились. В Горах также обновили детскую площадку. Здесь произвели замену покрытия, оборудования и ограждения, а также обновили скамейки.

Отметим, что в г.о. Коломна за год появились 32 новые игровые зоны в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».