В коломенском селе Сенницы восстановят публичную библиотеку

Уже в следующем году учреждение снова будет принимать читателей.

Планируется, что посещение библиотеки будет бесплатным, а принять участие в формировании книжного фонда сможет любой желающий. Уже несколько человек захотели передать учреждению часть собственной книжной коллекции. Поэтому у библиотеки есть перспектива стать по-настоящему народной.

Напомним, что здание библиотеки пострадало от пожара. Новое же будет на том же месте. Восстановление библиотеки станет еще одним проектом генерального директора Музейной фабрики пастилы Елены Дмитриевой, которая уверена, что усадьба Сенницы, как и само село, с многовековой историей вызывает туристический интерес. Библиотека может стать еще одной привлекательной достопримечательностью.