В Коломенском высшем артиллерийском училище открыли мемориалы героям СВО

За полвека выпускниками этого учебного заведения стали 14 тысяч офицеров.

Здесь этот праздник считают традицией и отмечают его, проводя особые мероприятия. Так, в этот день в Коломне открыли гранитных мемориальных стендов погибшим выпускникам училища. На них увековечены имена выпускников коломенского училища, которые погибли на службе, в том числе и на СВО.

Также в праздничный день курсанты открыли памятную доску в честь Героя РФ, капитана Исрафила Летифовича Магомедова, который погиб на специальной военной операции в Херсоне. Уроженец Коломны ценой собственной жизни спас товарищей и уничтожил несколько десятков бронемашин.

Напомним, что меры поддержки российских военных и их семей, принятые в Московской области, вышли на федеральный уровень. По номеру 117 любой может узнать всю информацию о льготах, которые предназначены для участников СВО и их семей как по всероссийским, так и по подмосковным программам.