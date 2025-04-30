В Коломне активно готовятся к празднованию Первомая
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
В городском округе Коломна завершаются финальные этапы подготовки к Дню весны и труда. Как и в прошлые годы, торжества в Коломне начнутся с церемонии возложения цветов к мемориалу «Город трудовой доблести».
Перед праздничной датой сотрудники коммунальной службы провели комплекс работ по очистке стелы после зимнего периода. С помощью автоподъемника и специализированной техники была выполнена мойка всех плит и памятных табличек, чтобы монумент выглядел безупречно.
«Коломна удостоилась звания первого в Московской области города, получившего столь престижный титул. Этот указ был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2021 году. Приглашаю всех горожан вспомнить о героических трудовых свершениях наших предков и почтить память тружеников тыла. Митинг-концерт «Город трудовой доблести» запланирован на 11:00 в Мемориальном парке. Ждем вас!» — заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.