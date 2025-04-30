В Коломне активно готовятся к празднованию Первомая

«Коломна удостоилась звания первого в Московской области города, получившего столь престижный титул. Этот указ был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2021 году. Приглашаю всех горожан вспомнить о героических трудовых свершениях наших предков и почтить память тружеников тыла. Митинг-концерт «Город трудовой доблести» запланирован на 11:00 в Мемориальном парке. Ждем вас!» — заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.