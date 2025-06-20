В Коломне активно идет реконструкция парка 50-летия Октября в микрорайоне Колычево

Реконструкция парка 50-летия Октября в микрорайоне Колычево, городской округ Коломна, продолжается в соответствии с губернаторской программой «Парки в лесу».

Планируется, что обновленное общественное пространство, предназначенное для разнообразных видов отдыха, станет доступно к концу осени.

«Парк, занимающий более 36 га, будет обновлен, но при этом сохранит свою природную красоту и историческое значение. Изначально он был ориентирован на спорт, этого основного ориентира мы и придерживаемся в ходе реконструкции», — прокомментировал депутат Госдумы Никита Чаплин.

В рамках обновления в центре парка будет создана лыжероллерная трасса, а для велосипедистов предусмотрены специальные велодорожки. Для желающих отдохнуть в спокойной обстановке будут обустроены пешеходные маршруты и зоны отдыха с качелями.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

«Благоустройство парка 50-летия Октября станет важным шагом в создании комфортной среды для наших жителей. Мы предусмотрели все необходимое для активного отдыха и приятного времяпрепровождения: спортивные площадки, веломаршруты, тихие зоны отдыха и инфраструктуру для удобства семей с детьми. Реализовав озвученные пожелания жителей, мы уверены, что обновленный парк станет любимым местом прогулок и занятий спортом для коломенцев всех возрастов», — сообщил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

В настоящее время проводятся работы по созданию прогулочных дорожек, прокладке коммуникаций, возведению металлокаркасов для смотровых площадок и подготовке основания для малых архитектурных форм.

Ожидается, что обновленная территория парка 50-летия Октября, расположенного в городском округе Коломна, будет готова для посещения уже в конце осени.