В Коломне активно обновляют детские площадки в рамках губернаторской программы
Фото: [администрация городского округа Коломна]
В городском округе Коломна реализуется программа «Модернизация детских игровых площадок, финансируемая из областного бюджета» на 2025 год.
В список объектов, подлежащих обновлению, вошли как городские зоны, так и сельские поселения. Современные игровые комплексы уже открыты для детей в деревне Зарудня, селе Пирочи и на территории коломенского парка «Дубовая роща». В настоящее время завершается монтаж четвертого игрового комплекса, расположенного на улице Девичье Поле, дом 2д.
В соответствии с установленными требованиями на обновленных площадках предусмотрены удобные скамейки для отдыха, контейнеры для мусора, информационные стенды и ограждения по всему периметру, а также безопасное резиновое покрытие. К игровым зонам подведены системы освещения и видеонаблюдения, интегрированные в платформу «Безопасный регион».
«Губернаторская программа, инициированная Андреем Юрьевичем Воробьевым, успешно реализуется в Московской области с 2013 года. За последние пять лет на территории нашего округа появилось 29 новых детских площадок. В прошлом году было отремонтировано пять, а в этом — уже четыре. Мы продолжаем эту важную работу», — сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.