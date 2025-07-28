В Коломне активно обновляют детские площадки в рамках губернаторской программы

В список объектов, подлежащих обновлению, вошли как городские зоны, так и сельские поселения. Современные игровые комплексы уже открыты для детей в деревне Зарудня, селе Пирочи и на территории коломенского парка «Дубовая роща». В настоящее время завершается монтаж четвертого игрового комплекса, расположенного на улице Девичье Поле, дом 2д.

В соответствии с установленными требованиями на обновленных площадках предусмотрены удобные скамейки для отдыха, контейнеры для мусора, информационные стенды и ограждения по всему периметру, а также безопасное резиновое покрытие. К игровым зонам подведены системы освещения и видеонаблюдения, интегрированные в платформу «Безопасный регион».