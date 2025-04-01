В Коломне дали старт строительству православного храма в честь небесного покровителя города
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
Приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества проект реализуют в городском округе Коломна: в планах строительство храма имени святителя Филарета (Дроздова), небесного покровителя города. Место для богослужения посвятят участникам спецоперации.
Филаретовский православный храм возведут в Коломне по инициативе местных верующих, родственников офицеров и бойцов, погибших во время выполнения задач на СВО. Новая святыня появится около молодежного центра «Русь».
На бульваре 800-летия Коломны собрались военные, близкие участников СВО, депутаты и неравнодушные жители микрорайона Колычево. Все объединились в общей молитве, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
«Традиция возводить православные храмы во славу побед русского оружия и в память о павших воинах существовала на Руси испокон веков», — отметил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.