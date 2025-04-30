В Коломне дан старт работе фонтанов

В городском округе Коломна торжественно открыли сезон фонтанов, приурочив это событие к празднованию Дня весны и труда.

Первым жителей поприветствовал оживший фонтан в сквере имени В.А. Зайцева, где в честь наступления тепла состоялся праздничный концерт.



В течение месяца специалисты тщательно готовились к запуску коломенских фонтанных комплексов. Был выполнен широкий спектр технических мероприятий, включавших консервацию после зимнего периода, очистку чаш, проведение необходимого ремонта, проверку работоспособности инженерных систем и создание запаса запасных частей для оборудования.

К 30 апреля возобновили работу и другие знаковые фонтаны Коломны: масштабный светомузыкальный фонтан в парке Мира, прошедший полную модернизацию в рамках областной программы Андрея Воробьева, направленной на создание современной и комфортной городской среды, а также фонтан на Советской площади. В скором времени к ним присоединится фонтанное сооружение, расположенное на Михайловской набережной.