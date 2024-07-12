В Коломне детский военно-спортивный лагерь «Партизан» выпускает настоящих мужчин

Дети от девяти до 15 лет испытали практически армейский режим, научились самостоятельности, а также приобрели спортивные и военные навыки. Все в рамках летнего времяпровождения в палаточном лагере «Партизан», который завершил уже третью смену.

Под наблюдением опытных инструкторов и тренеров мальчики проходят испытания и следуют четкому, почти армейскому порядку. Они погружаются в мир настоящих мужчин, а главное — учатся чему-то новому. Речь не только про спортивные навыки или азы военной подготовки, но и про общение, способность работать в команде и брать на себя ответственность.

Каждый день — свой дежурный и рабочий на кухне. Ребята патрулируют границы, следуют правилам, участвуют в походах и состязаниях. Самое главное, что дети вовлечены в процесс: две недели они без телефонов и компьютеров, на свежем воздухе.

Работу палаточного лагеря оценил глава округа Александр Гречищев. Он узнал, как устроен распорядок дня, как ведутся караулы и как кормят детей. К слову, питаются молодые люди в лучших традициях военно-полевой кухни.

«Формировать характер с детства, воспитывать в детях смелость, благородство, твердость духа, решительность и честность — почетная миссия, и ее достойно вот уже много лет несут организаторы лагеря», — заявил глава муниципалитета Александр Гречищев.

Как отмечают сами организаторы лагеря в Коломне, такой формат позволяет пройти базовую подготовку, весело и полезно провести время. Отключение от благ цивилизаций и погружение в природную обстановку позволяют выйти из зоны комфорта, воспитать силу духа и стойкость.

Отметим, что сейчас в военно-спортивном лагере находятся 122 воспитанников.