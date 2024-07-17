В Коломне для участников СВО прошел благотворительный концерт

В городе Озеры городского округа Коломна во Дворце культуры «Текстильщик» в пятницу, 12 июля, в поддержку участников спецоперации прошел благотворительный концерт.

Перед началом мероприятия в фойе ДК организаторы провели ярмарку, во время которой был открыт сбор гуманитарной помощи для военных СВО. Параллельно можно было рассматривать фотографии семей Героев спецоперации. Участницами проекта стали жены, сестры и матери военнослужащих из разных городов России, в частности, из Озер, Коломны, Каширы и Рязани.

«С портретов на нас смотрят жены и матери российских военнослужащих: красивые и сильные женщины, настоящий крепкий тыл наших бойцов», — отметил Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев посетил фотовыставку. Участницами проекта стали 13 героинь, которыми невозможно не восхищаться.

«В каждой фотографии — стойкость, сила духа, вера, надежда и, конечно же, любовь», — поделился впечатлениями глава муниципалитета.

Концерт был посвящен Героям округа, которые не побоялись стать на защиту родного Отечества в сложные для страны времена. Первый заместитель главы Денис Лубяной и заместитель председателя Совета депутатов округа Роман Андросов выразили слова благодарности организаторам концерта за возможность в очередной раз встретиться в неформальной обстановке с военнослужащими и их семьями, чтобы сказать искреннее спасибо. Они вручили активистам Благодарственные письма и Почетные грамоты от администрации и Совета депутатов за активное участие в организации благотворительной деятельности и активную социальную позицию. Общественная организация «Ветераны БАРС -7» вручила благодарности за оказание гуманитарной помощи военным СВО.