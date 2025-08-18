В Коломне и Озерах заасфальтировали более километра народных троп

«В результате подрядные организации уложили асфальт на общей протяженности 1012 метров самообразовавшихся пешеходных путей, которые местные жители называют народными тропами: 589 метров приходятся на Озеры, а 423 метра – на Коломну», – сообщил начальник управления благоустройства администрации Городского округа Коломна Николай Пшенников.

Благодаря программе появились новые асфальтовые покрытия по восьми различным адресам. Речь идет о дорожках, ведущих к детскому саду № 28 «Ласточка» на улице Юбилейной в селе Акатьево, к школе № 15 на бульваре 800-летия Коломны, к детскому саду № 7 «Росинка» на Озерском шоссе, к Центру детского творчества на улице Ленина, а также к трем пешеходным маршрутам, ведущим к детскому саду № 14 «Веселые звоночки» и к гимназии № 4 в микрорайоне Маршала Катукова, расположенном в Озерах.

Инициатива губернатора по созданию удобных пешеходных связей «Пешком» направлена на обустройство неформальных, протоптанных жителями тропинок. Асфальтированные дорожки позволяют жителям сокращать дистанцию до объектов социальной инфраструктуры, таких как учебные заведения, медицинские учреждения и остановки общественного транспорта, а также делают ежедневные перемещения более комфортными.