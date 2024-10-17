В Коломне и Озерах завершается уборочная кампания урожая

Коломенские и озерские аграрии вышли на финишную прямую в кампании по уборке урожая. Собраны яровая и озимая пшеница, завершаются работы по сбору масличных культур, картофелю и овощам, а также заготовке кормов.

Начальник управления экономического развития администрации округа Коломна Надежда Пындова раскрыла цифры уборочной кампании, которая идет полным ходом и близится к завершению. Показатели по урожаю в этом году достаточно высокие: 28 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, 37 тыс. тонн овощей, более 73 тыс. тонн картофеля, 16,5 тыс. тонн капусты, более 7 тысяч тонн свеклы. При этом показатели по овощам и картофелю еще не окончательные.

«Лидер по урожайности по сравнению с прошлым годом — масличные культуры, они прибавили по 10 центнеров на гектар, и морковь. Передовики по урожайности зерновых и зернобобовых — АО "Предприятие "Емельяновка", АО "Северка", АО "Агрофирма "Сосновка"», — рассказала Надежда Пындова.

Оперативно после уборки начали засеивать земли. На данный момент 4300 га занято озимыми культурами, в основном пшеницей. В планах — занять более 5000 га.

Отдельно занимаются и вопросом заготовки кормов для животных — сена (5,5 тыс. тонн) и сенажа (83,5 тыс. тонн). Также убрали 81% посевных площадей кукурузы на силос. Все мероприятия по уборке урожая должны завершиться до конца октября.