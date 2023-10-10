В Коломне изготовят первую в России плавучую поликлинику
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
На днях на коломенском предприятии АО «Порт Коломна» состоялось важное событие. Здесь заложили киль теплохода, который заказал Ханты-Мансийский автономный округ. Это будет не простое судно, а целая плавучая поликлиника. Причем борт изначально проектируют как медицинское судно.
Как отметил генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев, для всех сотрудников это не просто важный, но и чрезвычайно ответственный проект.
«Впервые в стране с нуля будет спроектирован и построен плавучий госпиталь, соответствующий всем санитарным нормам и требованиям. Задача перед нашими специалистами очень серьезная и ответственная: это вызов, который мы уверенно принимаем», - подчеркнул он.
Среди основных особенностей судна – небольшая осадка и габариты. Такие характеристики позволят ходить по небольшим рекам и швартоваться даже у неприспособленных для этого берегов. Внутри будет все как в клинике – медицинские кабинеты, лаборатории и даже палаты.
Планируется, что к заказчику готовый продукт поступит в 2025 году. Причем ОА «Порт Коломна» само перегонит судно в Ханты-Мансийск. Часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.
««Порт Коломна» входит в десятку крупнейших судоходных компаний России. Уверен, что проект, который воплотят в жизнь специалисты предприятия, ляжет в основу прочных партнерских отношений Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа», – отметил замглавы администрации Городского округа Коломна Сергей Цаплинский.