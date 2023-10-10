В Коломне изготовят первую в России плавучую поликлинику

На днях на коломенском предприятии АО «Порт Коломна» состоялось важное событие. Здесь заложили киль теплохода, который заказал Ханты-Мансийский автономный округ. Это будет не простое судно, а целая плавучая поликлиника. Причем борт изначально проектируют как медицинское судно.

Как отметил генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев, для всех сотрудников это не просто важный, но и чрезвычайно ответственный проект.

«Впервые в стране с нуля будет спроектирован и построен плавучий госпиталь, соответствующий всем санитарным нормам и требованиям. Задача перед нашими специалистами очень серьезная и ответственная: это вызов, который мы уверенно принимаем», - подчеркнул он.

Среди основных особенностей судна – небольшая осадка и габариты. Такие характеристики позволят ходить по небольшим рекам и швартоваться даже у неприспособленных для этого берегов. Внутри будет все как в клинике – медицинские кабинеты, лаборатории и даже палаты.

Планируется, что к заказчику готовый продукт поступит в 2025 году. Причем ОА «Порт Коломна» само перегонит судно в Ханты-Мансийск. Часть маршрута пройдет по Северному морскому пути.