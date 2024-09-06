В Коломне капитально отремонтируют школу на 1400 человек

Образовательное учреждение №14 на улице Шилова в Коломне подготавливают к масштабному ремонту, в рамках которого обновят не только здание, но и поставят современное оборудование.

Дети и учителя одной из самых крупных школ в Коломне получают знания на временных образовательных площадках. Так пройдет их новый учебный год, а уже в 2025-м они вернутся в обновленное любимое учреждение. Сейчас его готовят к комплексному капремонту, в ходе которого здание преобразится. Его также оснастят новым оборудованием и мебелью. Родители и педагоги с нетерпением ждут грядущих перемен.

«Хотелось бы, чтобы во время работ обратили внимание на систему отопления 14-й школы. Зимой в старом здании было прохладно. Еще ждем новой мебели в классах и современного учебного оборудования. Надеемся, результат нас порадует», — отметила мама двух учениц школы Анна Рахманина.

Одна из дочерей жительницы Коломны ходит во вторую смену в здание детского «Белочка», вторая — в корпус школы № 3. Как призналась Рахманина, с новым временным режимом справляются во многом благодаря учителям. Большое спасибо родители передают именно им: сейчас педагоги делают все возможное, чтобы воспитанники чувствовали себя комфортно в незнакомых стенах и продолжали вовлекаться в учебный процесс.