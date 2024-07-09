В Коломне ко второй половине июля отремонтируют фонтан на площади Советской

Фонтан, расположенный на площади Советской в Коломне, начали ремонтировать на прошлой неделе. Во второй половине июля планируется его запуск.

Горожане положительно восприняли новость о реконструкции. Люди заметили возле фонтана, расположенного на центральной площади города, рабочих еще на прошлой неделе. Горожане активно начали обсуждать это в группах социальных сетей. В жаркие дни гости и жители города с радостью будут отдыхать возле фонтана.

В Коломне есть и другие фонтаны, но в настоящее время они закрыты на реконструкцию. Люди отметили, что в прошлые годы фонтан на площади Советской всегда работал исправно, а городские службы регулярно следили за его очисткой.

Начальник Управления благоустройства администрации округа Николай Пшенников контролирует, как проводится ремонт городского объекта.