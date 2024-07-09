В Коломне ко второй половине июля отремонтируют фонтан на площади Советской
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Фонтан, расположенный на площади Советской в Коломне, начали ремонтировать на прошлой неделе. Во второй половине июля планируется его запуск.
Горожане положительно восприняли новость о реконструкции. Люди заметили возле фонтана, расположенного на центральной площади города, рабочих еще на прошлой неделе. Горожане активно начали обсуждать это в группах социальных сетей. В жаркие дни гости и жители города с радостью будут отдыхать возле фонтана.
В Коломне есть и другие фонтаны, но в настоящее время они закрыты на реконструкцию. Люди отметили, что в прошлые годы фонтан на площади Советской всегда работал исправно, а городские службы регулярно следили за его очисткой.
Начальник Управления благоустройства администрации округа Николай Пшенников контролирует, как проводится ремонт городского объекта.
«Фонтан на площади Советской остановили, потому что часть оборудования не выдержала нагрузки в жару. В настоящее время специалисты проводят замену технических элементов и одновременно с этим — чистку конструкции. Планируем запустить восстановленный фонтан 18 июля», — отметил начальник Управления благоустройства администрации округа Николай Пшенников.