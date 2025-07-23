В Коломне может появиться новый спортивный комплекс: обсуждение с инвестором

Возможное строительство современного спортивного комплекса на территории Коломны стало предметом обсуждения между представителями бизнеса и местной администрацией.

Предприятие, работающее в городе с 1991 года, выразило заинтересованность в строительстве спортивного центра на Озерском шоссе. Глава округа Коломна Александр Гречищев встретился с генеральным директором компании Александром Тарарышкиным, чтобы обсудить детали проекта.

Как сообщил заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный, на встрече был представлен инвестиционный план строительства спортивного центра.

«Предприниматель представил инвестиционный проект по строительству спортивного центра. Рядом с производственными цехами находится старое футбольное поле. Бизнесмен предлагает благоустроить это пространство, уложить современное покрытие, оборудовать площадки для воркаута, причем поле и гимнастические комплексы будут общедоступными для всех желающих, а рядом построить теннисные корты. Муниципалитет предложение поддержал», — рассказал Роман Панчишный.

Компания работает в Коломне с 1991 года. На их производственной площадке полного цикла выпускается широкий ассортимент тягово-сцепных устройств, фаркопов и прицепов для легковых автомобилей, которые успешно продаются по всей стране под собственной торговой маркой.