В Коломне на маршруты вышли празднично оформленные трамваи, посвященные 80-летию Победы

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в городском округе Коломна проходят масштабные мероприятия.

Этот год имеет особое значение — отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также, согласно распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, объявлен Годом защитника Отечества.

Как и в прошлые годы, городские улицы и общественный транспорт преобразились к торжественному событию. Первыми в Коломне появились два трамвая, украшенные в «победной» стилистике.

«Вагон стал своего рода полотном, на котором воплощены символы Победы. Яркие плакаты с георгиевской лентой и словами благодарности украшают корпус трамвая. Надеемся, это станет напоминанием о бессмертном подвиге нашего народа», — поделились представители службы эксплуатации МУП «Коломенский трамвай».

Помимо подвижного состава, праздничное оформление коснулось и двух остановочных павильонов. В ближайшее время планируется установка еще двух брендированных остановок. Такое оформление способствует сохранению памяти о героическом прошлом и побуждает молодое поколение ценить мир и свободу.