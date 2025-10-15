В Коломне начали строительство учебного корпуса школы №14 на 400 мест

В Коломне начался ключевой этап строительства четырехэтажного пристроя к зданию школы №14 на улице Шилова — рабочие приступили к обустройству фундамента после подготовки котлована. Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Глава городского округа Александр Гречищев подчеркивает преемственность проекта: всего несколькими годами ранее та же школа площадью свыше 7 тысяч квадратных метров прошла полное обновление по программе губернатора Подмосковья.

«Совсем недавно мы открыли школу №14 после капитального ремонта. Напомню, эта школа — одна из самых больших в нашем округе», — подчеркнул глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев.

Отмечается, что корпус будет на 400 учебных мест для учеников 9-11 классов. В новом здании разместятся 26 кабинетов, включая 10 специализированных — для углубленного изучения физики, химии и биологии. Особое внимание уделено практико-ориентированному обучению: запланированы современные мастерские (столярная, слесарная, швейная и кулинарная), универсальный спортзал для одновременных занятий двух классов и центр детских инициатив.

Инфраструктурным преимуществом станет переходной коридор, соединяющий пристрой с основным зданием на уровне третьего этажа, а также реконструкция спортивного ядра школы.

Проект, который улучшит образовательную среду и расширит возможности школы, должен быть завершен к 1 сентября 2027 года.