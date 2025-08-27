В Коломне начались масштабные работы по благоустройству сквера «Блюдечко»

Сквер «Блюдечко», излюбленное место отдыха жителей и гостей Коломны, временно закрыт для посещения. На его территории начались комплексные работы по благоустройству.

Исполнитель уже осуществил снос устаревших конструкций, однако прежде чем приступить к воплощению дизайнерской концепции, необходимо провести научные археологические изыскания.

В настоящее время на территории сквера ведутся археологические раскопки. Специалисты создали неглубокие траншеи, достигающие двухметровой глубины, для изучения культурного слоя, который может содержать ценные сведения о жизни коломенцев, начиная примерно с XVII века. Сотрудникам Института археологии Российской академии наук уже удалось обнаружить несколько уникальных артефактов, в том числе било колокольни, подкову и старинную монету.

«По завершении наших исследований мы предоставим строителям технический документ, который станет основой для заключения государственной экспертизы, необходимого для получения разрешения на строительство. Мы тщательно документируем все этапы работы, используя фотографии, чертежи и собирая все материальные находки», — поделился сотрудник института Станислав Кравчук.

В этом году до наступления холодов подрядчик должен демонтировать все старые асфальтовые покрытия, убрать осветительные приборы и декоративные элементы, а также начать обустройство новых пешеходных дорожек, прокладку современных коммуникаций водоснабжения, канализации и электроснабжения. Возобновление работ запланировано на апрель следующего года. Полное обновление сквера ожидается к ноябрю 2026 года.

Ключевым элементом преображения станет воссоздание контура крепостной стены, разрушенной в XIX веке, который пройдет через весь сквер. Вдоль этого контура будут проложены пешеходные дорожки, организованы зоны отдыха, смотровые площадки и информационные стенды, посвященные истории Кремля и его обитателей. В проект также включены элементы, воспроизводящие облик Косых и Мельничных ворот — важных исторических объектов.

На время проведения строительных работ жителям и гостям города рекомендуется использовать альтернативные общественные пространства для отдыха и прогулок, такие как набережная Москвы-реки, сквер у Кремлевской стены или Михайловская набережная.