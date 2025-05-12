В Коломне обустраивают новую прогулочную зону у карьера «Западный»

В районе карьера «Западный» в Озерах, входящем в состав городского округа Коломна, будет создана прогулочная зона общей длиной приблизительно 1500 метров.

Этот проект реализуется в рамках государственной программы Московской области под названием «Формирование современной комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», и получил поддержку губернатора Андрея Воробьева. Обновленная территория займет более трех гектаров.

В настоящее время завершается укладка тротуарной плитки на пешеходной дорожке, проходящей вдоль берега водоема. Вдоль всей аллеи установлены фонари для обеспечения вечернего освещения. Результаты работ были проинспектированы главой городского округа Коломна, Александром Гречищевым, и депутатом Московской областной Думы, Игорем Исаевым.

Данная инициатива продолжает серию улучшений, начатых ранее, в том числе создание парка «Сосновый бор» с маршрутами для прогулок рядом с карьером в 2021 году. Ключевая цель проекта – обеспечить функциональность территории карьера для всех возрастных групп населения круглый год.

В рамках работ по улучшению инфраструктуры предусмотрено строительство вместительных парковок для посетителей, создание детской игровой площадки и зоны для занятий спортом. Для тех, кто предпочитает отдых на воде, будет организована благоустроенная пляжная зона с площадкой для игры в волейбол. Также планируется внедрение современных систем оповещения и видеонаблюдения для повышения безопасности посетителей. После завершения строительного этапа на территории будут проведены работы по озеленению и установлены декоративные элементы.