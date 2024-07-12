В Коломне очистят каскад Щуровских прудов и благоустроят территорию для отдыха

Муниципальные власти пошли навстречу жителям микрорайона Щурово в Коломне и объявили, что в скором времени на каскаде Щуровских прудов состоится уборка. В дальнейшем место также благоустроят.

Замглавы городского округа Коломна Сергей Цаплинский встретился с щуровцами и обсудил волнующие вопросы. Больше всего их интересовало состояние Щуровского пруда, береговой линии и вод. По просьбе жителей на местности было решено провести генеральную уборку, которая включит в себя очистку акватории, берега, уборку мусора и сухостоя.

«Наши экологи уже занимаются составлением технического задания для определения конкурсных процедур по очистке этих прудов», — отметил Сергей Цаплинский.

Также жители попросили о благоустройстве берега и территорий близ пруда, так как место живописное и притягательное для отдыха. Замглавы округа отметил, что необходимые меры для реализации идей населения будут предприняты: в обозримом будущем они смогут насладиться новой комфортной территорией у пруда. Однако на это потребуется время.

Сначала необходимо очистить Щуровский пруд. Уборку запланировали на осень. После этого можно думать о втором этапе — благоустройстве. Оно предполагает проведение тропинок, установку освещения, лавочек, урн, качелей и других элементов, которые позволят сделать отдых горожан комфортным. Все это пока на стадии планирования, которое позже еще раз обсудят с жителями в ходе встречи.