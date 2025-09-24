В Коломне определили концепцию будущего облика фасада молодежного центра «Горизонт»

Мозаичное оформление, которое украшало здание более четырех десятилетий, сейчас находится в критическом состоянии и, согласно заключению специалистов, не подлежит восстановлению. На встрече, организованной в администрации городского округа, жители города, эксперты, члены архитектурно-художественного и общественного советов, а также представители Союза художников-мозаичистов поделились своими соображениями относительно того, каким должен быть фасад молодежного центра.

В настоящее время на прилегающей к «Горизонту» территории завершаются работы по благоустройству. В скором времени здесь появится современное общественное пространство с ландшафтным дизайном, новой системой освещения, удобными тротуарами и скамейками.

После этого изменения затронут и само здание. С 1980 года одну из его стен украшало мозаичное панно, посвященное годовщине Куликовской битвы. Авторы работы изобразили Дмитрия Донского, держащего меч, на клинке которого была выгравирована надпись: «Слава сынам России!». Символизирующие врагов черные вороны соседствовали с русскими витязями – защитниками родной земли. В настоящее время это произведение искусства находится в аварийном состоянии, потеряло более половины своей первоначальной формы и представляет опасность для окружающих.

«Молодежный центр «Горизонт» был возведен почти полвека назад, поэтому администрация приняла решение о его модернизации. До празднования 850-летия Коломны мы планируем провести внешнее преображение здания, возможно, также затронем и внутренние помещения», – заявил заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

В ходе дискуссии участники предложили различные варианты: от создания на месте мозаичного панно яркого мурала до реализации масштабных фресковых композиций. Большинство присутствующих высказались в пользу ремонта фасада с использованием архитектурной подсветки, отказавшись от муралов и мозаики, чтобы сохранить гармонию с существующим архитектурным стилем. Теперь перед специалистами стоит задача разработать проект, определяющий окончательный облик фасада.