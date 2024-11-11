В Коломне откроют уникальную выставку старинной киноаппаратуры

Выставка раритетной кинотехники откроется в Коломне 14 ноября — она точно привлечет внимание любителей истории кино! Посетители увидят редкие образцы оборудования из коллекции Игоря Мясникова. Кроме того, на экспозиции будут представлены экспонаты, предоставленные киномузеем детского социально-реабилитационного центра им. Дмитрия Донского.

Выставка под названием «Камера. Мотор. Как все начиналось» пройдет в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Посетив ее, можно своими глазами увидеть советские киносъемочные и кинопроекционные аппараты. Кроме того, на выставке представят ряд некоторых зарубежных моделей, привезенных в страну после окончания ВОВ.

Особое внимание организаторы выставки уделяют одному из главных экспонатов — кинопроектору. В 1947 году кронпринц Северной Норвегии Олаф подарил его советскому военному атташе полковнику Петренко. Подарок был приурочен к открытию памятника Советскому солдату на кладбище в Осло.

Любителей ретро-техники, безусловно, также заинтересует кинокамера «Родина», репортажная авиационная кинокамера АКС-1С, модели «Киев», «Конвас» и другие. Отдельный стенд на выставке выделили любительской киноаппаратуре времен СССР.