В Коломне открылась яркая выставка книжной иллюстрации Юрия Богачева

С 26 ноября в стенах Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» начала работу новая выставка под названием «Герои книг. Пешком, верхом, под парусами». Экспозиция знакомит посетителей с творчеством члена Союза художников России Юрия Богачева и представляет собой собрание оригинальных работ книжной графики.

Сердце экспозиции — захватывающие иллюстрации к классике приключенческой литературы, как отечественной, так и мировой. Посетителей ждет визуальное путешествие по эпохам и сюжетам: от древнерусского «Слова о полку Игореве» до фантастической «Плутонии» Обручева и сказочных «Необычайных приключений Кукши из Домовичей» Вронского. Наряду с русской классикой представлены яркие трактовки всемирно известных романов: «Дон Кихота» Сервантеса, «Робинзона Крузо» Дефо, а также знаменитых приключенческих хитов Майна Рида — «Всадника без головы» и «Оцеолы», и, конечно, «Острова сокровищ» Стивенсона.

Организаторы из «Дома Озерова» отмечают: индивидуальный почерк Юрия Богачева — это динамика, эмоциональная насыщенность и острота рисунка. Главный принцип его работы прост, но важен: рисовать для детей нужно так же серьезно и качественно, как для взрослой публики. В своем творчестве художник всецело полагается на богатое воображение и природный вкус ребенка.

Напомним, что Юрий Богачев является не только членом Союза художников России, но и членом Союза журналистов, а также занимает пост председателя секции графики в Московской областной общественной организации Союза художников. Его профессиональный багаж включает оформление и иллюстрирование более семидесяти книг. Выставка разместилась в первом корпусе галереи и будет открыта для посещения до 25 января 2026 года. Возрастных ограничений для посетителей не установлено.