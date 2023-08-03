В Коломне открыли еще одну детскую площадку по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Это целый игровой комплекс для ребят разных возрастов. Там есть качели, карусели, горки и даже скалодром. При этом в проекте учли не только разнообразие аттракционов и конструкций, но и безопасность малышей. Площадка покрыта мягким прорезиненным материалом. Построили её по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». На торжественном открытии собралось много детей. А школьник Никита Худаков вместе с заместителем главы администрации Коломны Людмилой Мордовской разрезал красную ленту.

«Когда эту площадку построили, все стали приходить сюда. На других уже не играем, там не так интересно. А здесь есть качели с веревками, карусели, разные горки», – рассказал мальчик.

За последние пять лет в Городском округе Коломна построили 25 детских игровых площадок по программе губернатора Подмосковья, сообщила Людмила Мордовская.