В Коломне открыли стенд памяти: школа увековечила имена четверых погибших на СВО выпускников

В Пановской средней школе городского округа Коломна открыли стенд «Герои нашего времени», посвященный четырем выпускникам, погибшим в зоне СВО. На церемонию пришли представители администрации, ветераны спецоперации, военнослужащие и семьи погибших.

В школе подчеркнули, что стенд стал символом благодарности и уважения к мужеству ребят, отдавших жизнь за Родину. Память Владимира Родионова, Алексея Лихачева, Ильи Лукьянова и Максима Сонина почтили минутой молчания.

Представители ветеранских организаций отметили важность сохранения памяти о подвигах бойцов и передачи этой традиции подрастающему поколению.