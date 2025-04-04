В Коломне открылся новый производственный цех, создавший 80 дополнительных рабочих мест

«Новое производство позволит уйти от зависимости от импорта сложной техники, которую ранее Россия закупала за рубежом», – отметил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Проект реализован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, который инициировал выделение земельного участка площадью 13 000 квадратных метров для реализации проекта.

Завод «АДЛ» оснащен современным оборудованием, включая станки с числовым программным управлением и управляемые сборочные линии. Здесь производят, в частности, предохранительные клапаны «Прегран», которые стали отечественной альтернативой европейским аналогам.