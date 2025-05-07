В Коломне отметили 80-летие Победы фестивалями и шествием «Бессмертного полка»

В ознаменование 80-летия Великой Победы в Коломне и Озерах прошли торжественные мероприятия: масштабный праздник «Одна на всех Великая Победа» и впечатляющий фестиваль «Была весна – весна Победы!». Особое внимание на мероприятиях было уделено ветеранам и людям, принимавшим участие в боевых действиях.

Центральным местом коломенских торжеств стал сквер имени В.А. Зайцева. После воодушевляющего шествия «Бессмертного полка» на сцене выступили участники проекта «Активное долголетие», а оркестр Коломенской филармонии подарил зрителям известные военные марши и песни. Гости праздника с удовольствием танцевали вальс и принимали участие в мастер-классах, создавая поздравительные открытки.

В рамках областного фестиваля в Озерах на сцену вышли творческие коллективы из семи подмосковных округов. Прозвучали песни и стихотворения, посвященные военным годам, а театральные постановки воссоздали ключевые эпизоды войны. Каждое выступление было проникнуто глубоким почтением к истории и искренней благодарностью защитникам Отечества.