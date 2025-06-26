В Коломне отметили успехи школ в общенациональном проекте «Школьный музей Победы»

Федеральный проект «Школьный музей Победы» объявил о результатах работы за прошедший учебный год, выявив 200 наиболее выдающихся школьных музеев по всей России.

Среди лидеров этой масштабной программы оказались две школы из Коломны: музей боевой славы, примыкающий к 5-й гвардейской Сталинградской Краснознаменной ордена Суворова артиллерийской дивизии прорыва РВГК средней школы № 21 и музей истории гимназии и семьи Горшковых гимназии № 9.

В течение всего учебного года школьники и преподаватели, вовлеченные в работу «Школьного музея Победы», принимали активное участие в различных мероприятиях. Они представляли свои работы на ежегодной конференции, участвовали в конкурсе межрегиональных проектов «История великой страны», создавали патриотические рисунки в рамках акции «Елка Победы», реализовывали программу «Защитники Отечества: верность традициям», а также проводили поэтический проект «Поэзия Победы». Кроме того, школьники разрабатывали тематические выставки под названием «Дорога к Победе», посещали специализированные образовательные смены в детских лагерях «Орленок», «Океан» и «Артек» и обменивались опытом на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге, организованном в рамках Всероссийского собрания «Школьный музей. Смыслы времени».

В итоговом списке лучших школьных музеев, составленном Музеем Победы, представлены 200 учреждений из 59 регионов Российской Федерации.