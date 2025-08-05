В Коломне планируется завершить комплексное благоустройство 18 дворовых территорий до конца сентября

В рамках реализации программы обновления городского пространства, в городском округе Коломна в этом году предусмотрено улучшение 18 придомовых зон.

Наиболее объемные преобразования охватывают двор возле домов: 4, 6, 8, 10, 12, 14 улицы Макеева и дома 19, 21 улицы Леваневского.

«Благоустройство в этой локации выполняется поэтапно. Площадь территории значительна, поэтому от момента начала работ до их окончания требуется продолжительное время», – сообщил начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Комплексное обновление дворов включает в себя восстановление внутридворовых проездов и пешеходных тротуаров. Кроме того, специалисты обустраивают новые парковочные зоны и пешеходные пути, устанавливают скамейки и контейнеры для мусора. На семи объектах предусмотрена модернизация детских игровых зон: замена оборудования, укладка безопасного резинового покрытия, установка системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

«У одних жителей приоритет – увеличение количества парковочных мест, в то время как другие стремятся к большему количеству зеленых насаждений, чтобы избежать перегруженности дворов автомобилями. Поэтому, перед началом каждого проекта, мы проводим встречи с местными жителями, чтобы учесть их мнения и предложения, а затем разрабатываем концепцию благоустройства», – объясняет Николай Пшенников.

Завершение всех работ по обновлению дворовых территорий в округе запланировано на конец сентября.