В Коломне с помощью жителей разработали концепцию благоустройства дворов на ул. Макеева

Дворовые пространства возле восьми домов на улице Макеева в Коломне преобразят по плану, в основу которого легли пожелания самих местных жителей. Подробно о разработанной концепции рассказали в отделе управления по благоустройству администрации муниципалитета.

Планы на благоустройство на ул. Макеева в Коломне масштабные: новые места для парковки автомобилей, детские площадки, обновленная спортивная зона. Также заменят старые скамейки на объекты со спинками. Учли и просьбу жителей, которые просили о восстановлении хозяйственной площадки, где можно будет вновь сушить белье.

Всего благоустройство затронет четыре мини-двориков у домов №4, 6, 8, 10, 12, 14, 19 и 21.

«Мы планируем отремонтировать 5200 квадратных метров проездов и парковок, которые уже существуют. Сделаем новые дорожки — 700 квадратных метров. К спортивной площадке вместо тропинки проложим тротуар», — отметил начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников.

Его заместитель Артем Шухаев добавил, что вдоль длинного подъезда от дома №14 ул. Макеева до дома №19 ул. Леваневского сделают удобный тротуар. Таким образом пешеходы смогут безопасно передвигаться и не мешать автомобилистам.

Отметим, что большую придомовую территорию на улице Макеева планируют благоустроить в 2025 году. Учтут все озвученные просьбы и пожелания жильцов.