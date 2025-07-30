В Коломне подходит к концу масштабная модернизация парка 50-летия Октября

Расположенный в микрорайоне Колычево, парк преображается в рамках инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева, известной как «Парки в лесу», которая нацелена на развитие и улучшение лесных зон в Подмосковье.

На территории парка проложено приблизительно 10 километров дорожных покрытий, выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций, возведен каркас для новой обзорной площадки и подготовлены участки под размещение декоративных элементов. В результате обновления общественное пространство получит современные зоны для релаксации, спортивные комплексы, комфортные места для отдыха с качелями и беседками, удобные парковочные места с качественным освещением и системой безопасности. Общая площадь реконструируемого парка составит более 36 гектаров.

«Работа по улучшению общественных зон в нашем округе не останавливается. В парке 50-летия Октября мы постарались учесть все потребности для активного досуга и приятного времяпрепровождения. Я уверен, что обновленный парк станет излюбленным местом для прогулок и занятий спортом жителей Коломны всех поколений», – заявил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Открытие обновленного парка 50-летия Октября для жителей запланировано уже в нынешнюю осень.