В Коломне подвели промежуточные итоги работы по подготовке к зимнему периоду

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

В администрации Городского округа Коломна при участии советника министра энергетики Московской области Владимира Мельника состоялось кустовое совещание. Участники оценили уровень подготовки к следующему осенне-зимнему сезону.

Владимир Мельник отметил важность обеспечения потребителей бесперебойными услугами в сфере ЖКХ высокого качества. Работа в данном направлении ведется планово и масштабно. Приоритетное внимание уделяют подготовке жилищного фонда, проверке работы систем отопления и водоснабжения. Специалисты формируют топливные резервы на случай какого-либо ЧП.

Заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич на совещании проинформировал, что общий процент готовности объектов ЖКХ составляет 36,1%. Данные актуальны по состоянию на 1 июля. Профилактические работы выполняют комплексно различные организации.

Управляющие компании Коломны проверили состояние более чем 550 многоквартирных домов. Предприятие «Тепло Коломна» подготовило к работе 42 котельные.