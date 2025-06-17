В Коломне преображается сквер у кинотеатра «Горизонт»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Продолжается комплекс работ по благоустройству общественной зоны, расположенной у кинотеатра «Горизонт» в городе Коломне.

Сквер, находящийся в непосредственной близости от кинотеатра, готовится к значительному преображению. На данном этапе работ уже завершены подготовительные мероприятия: демонтирован старый фонтан, убрана устаревшая тротуарная плитка и определены маршруты новых пешеходных дорожек.

В ближайшее время подрядчик приступит к засыпке образовавшегося котлована песчаной смесью и выравниванию территории. В дальнейшем планируется укладка тротуарной плитки, установка современных фонарей и размещение удобных скамеек для отдыха. Безопасность обновленного сквера будет обеспечиваться с помощью камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

В рамках ландшафтного дизайна для оформления сквера были выбраны растения, характерные для данной климатической зоны: спирея, можжевельник казацкий, ива, гортензия. Из кизильника блестящего будет сформирована живописная живая изгородь. Кроме того, запланирована высадка клена остролистного и декоративной яблони Недзвецкого, которая ранней весной порадует глаз обильным цветением ярко-малиновых оттенков.

Благоустройство сквера реализуется в соответствии с государственной программой «Формирование комфортной городской среды». Выбор данной территории для обновления был сделан по результатам онлайн-голосования, организованного среди жителей городского округа Коломна.

Стоит отметить, что это общероссийское голосование является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Завершение работ и полное обновление территории сквера запланировано на октябрь текущего года.